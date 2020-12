Jim Carrey vs Benedict Cumberbatch: chi è il Grinch migliore?

Il Grinch, creato nel 1957 dallo scrittore statunitense Dr. Seuss, è ormai diventato un personaggio simbolo del nostro Natale. Negli anni la sua notorietà è cresciuta sempre più soprattutto grazi al live-action con Jim Carrey del 2000 e il film d'animazione con Benedict Cumberbatch del 2018. Ma chi tra i due il miglior Grinch?

Entrambi i film hanno ricevuto una fredda accoglienza da parte della critica ma poi, sono stati un enorme successo al botteghino. Il primo ha incassato oltre 345 milioni di dollari mentre il secondo è riuscito addirittura a fare di più, incassando 511 milioni di dollari.

In generale il pubblico sembra essere più affezionato alla versione del 2000 con Ron Howard, soprattutto grazie all'impareggiabile interpretazione della pelosa creatura verde da parte di Jim Carrey. Benedict Cumberbatch dal canto suo non ha mai cercato di imitarlo, il suo Grinch è infatti meno incisivo. Il suo personaggio appare però più risoluto e meno sentimentale, proprio come quello del Dr. Seuss. In questo molto deve aver fatto il ruolo dell'impassibile Sherlock ricoperto da Cumberbatch nell'omonima serie tv.

Il Grinch di Carrey è una creazione comica ispirata, che rompendo il muro della quarta parete, rende folle ed imprevedibile l'interpretazione della star di Ace Ventura. Il personaggio appare complesso e ben stratificato, cosa che non possiamo dire per quello di Cumberbatch. Bisogna tener però presente che quest'ultimo si è limitato al solo doppiaggio, e non sappiamo se Carrey sarebbe stato ugualmente all'altezza prestando semplicemente la sua voce al personaggio. Voi tra i due, quale Grinch preferite? Come al solito fatecelo sapere nei commenti, e intanto date un'occhiata alla nostra recensione de Il Grinch con Carrey e alla nostra recensione de Il Grinch con Cumberbatch.