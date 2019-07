Jim Carrey sostituisce Jack Nicholson nell'inquietante video deepfake di Shining

Su internet è comparso un surreale video deepfake in cui il volto di Jim Carrey sostituisce quello di Jack Nicholson in Shining nel corso di una delle sequenze più tese e serrate. Il risultato è al pari intrigante e inquietante, con il viso di Carrey che sostituisce quasi alla perfezione quello di Nicholson, ovviamente con diverse differenze.

Il video non è il primo deepfake creato proprio in questo modo; qualche mese fa il volto di Arnold Schwarzenegger in Terminator 2 venne sostituito da quello di Sylvester Stallone.

Un risultato comunque straordinario e incredibile quello risulta dal video di Shining e sicuramente altri filmati verranno realizzati con questa tecnica in futuro.



Shining è il capolavoro di Stanley Kubrick, basato sull'omonimo romanzo di Stephen King. Il film narra la storia della famiglia Torrance che deve andarsene a passare l'inverno in un hotel sulla montagna in totale isolamento. Il piccolo figlio della coppia, Danny, dimostra di avere delle capacità extrasensoriali che lo portano ad avere delle visioni sul passato del luogo e sull'oscuro futuro.

Il film vedrà ora un sequel, Doctor Sleep, diretto da Mike Flanagan; l'uscita della pellicola è stata anticipata a fine ottobre 2019, dopo che inizialmente si pensava dovesse essere disponibile da gennaio 2020.

Un progetto molto affascinante e che affascina anche il piccolo Danny del film di Kubrick. Nel cast ci saranno, tra gli altri, Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Bruce Greenwood.