Jim Carrey smentisce i fan: 'Recito per superare la depressione? Non è vero'

Superati i 60 anni, Jim Carrey ha dichiarato di non soffrire più di depressione e di aver imparato a vivere con leggerezza. In molti potrebbero credere che la recitazione sia un espediente per fronteggiare gli alti e bassi, eppure, stando alle parole dell'attore, non potrebbe esserci nulla di più sbagliato.

"Molte persone pensavano che io stesso attraversando un brutto periodo" ha ricordato l'attore nel 2017. "Continuavano a ripetermi: 'Be', [la recitazione] è un modo per scacciare via la depressione, visto che ti ha attanagliato così a lungo'. In realtà, non c'è alcun accenno di depressione nella mia vita. La depressione accade, semplicemente, quando non accetti ciò che sei veramente e interpreti un personaggio che conosci. Quando ho provato a tornare indietro e a interpretare Jim Carrey, sono diventato depresso. Quindi non ci provo più".

Con le sue parole, l'attore ha coraggiosamente scelto di uscire allo scoperto, dimostrando come non ci sia nulla di male nell'esprimere apertamente le proprie emozioni e condividerle con gli altri. Può sembrare che le star di Hollywood vivano un'esistenza perfetta, che i sensazionali stipendi risolvano ogni problema, ma spesso non è così – e Jim Carrey ha saggiamente deciso di mostrarcelo.

Classe '62, l'attore viene ricordato per svariati progetti cinematografici (Ace Ventura - L'acchiappanimali, The Mask, Il Grinch, Sonic - Il film) e televisivi (In Living Color, The Office, 30 Rock, Kidding - Il fantastico mondo di Mr Pickles), senza contare la sua attività di produttore e sceneggiatore. Nel 1999 vinse il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico grazie a The Truman Show.

Per approfondire la sua incredibile filmografia, ecco i 5 ruoli più iconici di Jim Carrey.