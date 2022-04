Jim Carrey scettico sul ritorno dei suoi vecchi personaggi: 'Finisci a imitare te stesso'

In una Hollywood sempre più interessata a sequel e reboot, Jim Carrey decide di tirarsi fuori: l'attore, attualmente nelle sale con Sonic 2, si è infatti detto poco convinto della possibilità di riportare in scena i personaggi che l'hanno reso famoso e di cui in tanti chiedono il ritorno, come ad esempio Ace Ventura.

Pochi giorni dopo l'annuncio del ritiro di Jim Carrey, infatti, l'attore stesso è tornato a parlare della possibilità di rimettersi in gioco, cosa che a suo dire potrebbe accadere solo per un progetto realmente convincente, e non per il sequel di qualche suo vecchio successo: "La maggior parte delle volte, quando fai qualcosa che colpisce davvero la gente, il sequel ha un impatto minore. Se lo fai dopo molto tempo finisci a imitare te stesso, non stai più sfruttando la tua ispirazione" sono state le parole di Carrey.

La star di The Truman Show ha poi proseguito, parlando del sequel di Sonic: "Questi film di Sonic sono stati fatti a poca distanza l'uno dall'altro, si tratta di un'evoluzione che era già presente nella mia testa sin dal primo momento". Cosa ne pensate? Vi farebbe piacere ritrovare sul grande schermo uno dei vecchi personaggi di Jim Carrey? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, lo stesso Carrey ha condannato il gesto di Will Smith agli Oscar e il comportamento del pubblico in sala.