Jim Carrey riprende il ruolo de 'Il rompiscatole' per uno spot del Super Bowl!

Su Twitter è stato diffuso in streaming un estratto di un nuovo spot che andrà in onda nel corso della serata del Super Bowl, tra le più attese per quanto riguarda non solo lo sport ma anche per gli spot pubblicitari tra i più richiesti al mondo in quel preciso spazio. In questo spot vediamo Jim Carrey di nuovo nel ruolo de Il rompiscatole.

In questi brevi secondi di spot pubblicitario, rivediamo Carrey indossare nuovamente i panni di Chip Douglas, tecnico per la TV via cavo che tormentava l'esistenza del povero protagonista (interpretato da Matthew Broderick) nella commedia del 1996 diretta da Ben Stiller.

Nella trama del film, il protagonista da poco abbandonato dalla sua ragazza, decide di farsi installare illegalmente la TV via cavo e per questo chiama uno specialista suggeritogli da un amico; quando il tecnico, Chip Douglas, però ha l'intenzione di instaurare un'amicizia con il protagonista e questi gliela nega, "l'uomo del cavo" (com'è intitolato il film in lingua originale) comincia a serbargli rancore e a preparare la sua vendetta.

Il breve teaser dello spot pubblicitario è stato diffuso dallo stesso Jim Carrey sul suo profilo Twitter, allegando la seguente didascalia: "This Sunday…he's back… and he just wants to connect!", riferito chiaramente alla professione del suo personaggio: The Cable Guy.

Prossimamente rivedremo Carrey in Sonic 2 - Il film ancora nei panni del Dr. Ivo "Eggman" Robotnik. Il regista ha spiegato che Robotnik sarà ancora più folle nel sequel: "Per quanto Jim fosse incredibile già nel primo film, sento che questa seconda versione di Robotnik gli stia permettendo di andare ancora oltre e attingere a tutte quelle cose che gli spettatori amano di Jim Carrey. Adora interpretare questo personaggio, si diverte così tanto a farlo, porta così tante idee ogni giorno sul set. È quasi completamente una sua creazione e penso che il pubblico si divertirà moltissimo. Come non farlo? I baffi sono fantastici. Si è letteralmente trasformato nell'Eggman che i fan conoscono dai giochi, ed è fantastico".

Nel frattempo, potete guardare lo spot del Super Bowl con Schwarzenegger in versione Zeus.