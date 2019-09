Jim Carrey prende di mira Trump e Nancy Pelosi nella sua nuova vignetta

Jim Carrey ha preso di mira il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi. Il comico ha creato una vignetta e si è ispirato ad un episodio di The Twilight Zone e nella didascalia si rivolge a Trump chiamandolo 'gremlin'. La vignetta è stata poi pubblicata dall'attore su Twitter.

Nella vignetta si vede Nancy Pelosi occupare un posto vicino al finestrino all'interno di un aereo, coprendosi l'orecchio mentre Donald Trump è seduto sull'ala al di fuori del velivolo, mentre urla e strappa i fili del motore.

"Ehi, Nancy Pelosi: c'è qualcosa sull'ala!" recita la didascalia "Qualcosa! Potresti voler stringere i denti e incrociare le dita mentre questo 'gremlin' rompe i motori ma il resto di noi vuole vivere. Inizia le udienze! Metti sotto accusa questo animale!".



Nancy Pelosi è stata accusata da molti democratici di non aver spinto per un voto formale della Camera che autorizzerebbe il Comitato Giudiziario della Camera a lanciare un'inchiesta ufficiale di impeachment per il presidente Trump. 140 democratici su 235 si sono dichiarati favorevoli all'impeachment.

"Non rispondo ad altre domande su una possibile inchiesta, indagine e tutto il resto" ha dichiarato Pelosi nel corso della conferenza stampa di giovedì ai giornalisti presenti.

Non è la prima volta che Jim Carrey attacca il presidente Donald Trump, direttamente o indirettamente, attraverso una caricatura. Tempo fa fece scalpore in Italia una vignetta di Carrey che attaccava Benito Mussolini.

Jim Carrey è stato protagonista recentemente della serie Kidding - su Everyeye.it potete leggere la recensione - e interpreterà il villain in Sonic The Hedgehog.