Jim Carrey, parata di star per il compleanno: c'è anche Adam Sandler

Jim Carrey compie 62 anni quest'anno, e invece di pubblicare un video per l'avvenimento come è solito fare, ha deciso di festeggiare circondato da amici colleghi tanto esilaranti quanto lui. Tra queste personalità c'è anche Adam Sandler!

Ma nel tavolo della cena ci sono anche altri come Ben Schwartz, Craig Robinson e Bill Burr. Insomma: all'appello non manca davvero nessuno.

La cena è stata soprannominata "The Laugh Supper", ossia "la cena delle risate". In mezzo ai suoi amici, Jim Carrey è in mezzo e sfoggia una capigliatura insolita, o comunque differente da quella alla quale il pubblico è normalmente abituato: un capello lungo e liscio, che gli arriva sotto le spalle.

Il giorno del suo compleanno l'attore ricorda il motivo per cui si esprimeva con la sua pungente comicità sin da bambino: "Cercavo sempre di far ridere mia madre perché lei era malata, depressa e quant'altro. Un sacco di comici cominciano cercando di far ridere la propria famiglia. È così che diventi bravo, i tuoi nonni ubriachi se ne vanno e tu vai in giro cercando di imitarli. Per me è cominciata così, cercando di portare sollievo alla mia famiglia con la comicità. La gente non vuole vederlo, ma ne ha bisogno".

Il motivo della comicità è dunque profondamente legato al motivo del materno per Carrey.