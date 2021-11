Jim Carrey sarà MODOK nel MCU? Gli ultimi rumor dal web

Il Marvel Cinematic Universe è ormai impegnato nel portare avanti la Fase 4 introdotta da WandaVision lo scorso gennaio, ma questa potrebbe riservarci più sorprese del previsto. Ad esempio, potremmo veder comparire M.O.D.O.K., e questo potrebbe avere il volto di Jim Carrey...

Si tratta, come al solito, di voci che vanno prese con le pinze, ma l'attore di The Mask e Batman Forever potrebbe essere una nuova aggiunta al roster del MCU.

Il rumor viene dai moderatori del subreddit Marvel Studios Spoilers, che riporterebbero dei leak la cui provenienza non è stata ben specificata (ma non si tratterebbe di un impiegato dell'azienda).

Secondo quanto riportato, Jim Carrey sarebbe stato ingaggiato per interpretare il villain M.O.D.O.K. in svariati progetti del MCU, e potremmo essere in grado di vederlo in azione già nella serie tv di Disney+ She-Hulk.

Inoltre, anche se non verificata, gira voce che M.O.D.O.K. possa apparire anche in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, come d'altronde suggerivano delle prime bozze del film di Peyton Reed (prima, tuttavia, che si parlasse di Kang il Conquistatore, quindi è da vedere quanto potrebbero essere i piani da allora).

Ex-tecnico della AIM (Avanzate Idee Meccaniche), M.O.D.O.K. è un villain alquanto insidioso, e dal grande potenziale. Vista la sua storia intrecciata a quella di Captain America nei fumetti, non è detto che, se confermato il suo ingresso imminente nel MCU, non possa poi giocare un ruolo importante anche in Captain America 4 con Anthony Mackie.

Intanto, però, dovremo attendere per vedere se e cosa di tutto questo si rivelerà effettivamente realtà... E considerata la poca sopportazione che ha Kevin Feige per i leak (come ribadito nello stesso messaggio), non è detto che le carte in tavola non vengano totalmente rivoluzionate.