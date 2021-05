Jim Carrey, feroci critiche da Martin Freeman per Man on the Moon: 'Io l'avrei licenziato'

Con Man on the Moon, nel 1999, Jim Carrey si è guadagnato il consenso pressoché unanime della critica interpretando il comico Andy Kaufman. Ad anni di distanza, si alza però una voce decisamente fuori dal coro: è quella del collega Martin Freeman, che non era nel film ma che ha visto il documentario Netflix Jim & Andy: The Great Beyond.

Non si tratta di critiche alla prova d'attore in realtà, ma al suo atteggiamento sul set. Guardando il documentario, infatti, si evince come Jim Carrey si sia completamente immedesimato in Kaufman per interpretarlo nel biopic, in puro metodo Stanislavskij, e come il suo comportamento e le sue stravaganze abbiano portato quasi all'esasperazione il regista Milos Forman.

"Sono sinceramente convinto che Jim Carrey sia una persona adorabile e intelligente, ma questa è la str***ata più autoreferenziale, egoista e narcisistica che abbia mai visto" ha raccontato Martin Freeman al podcast Off Menu. La generosità di Jim Carrey, del resto, è evidente anche grazie a gesti come l'auto nuova regalata a un operatore di Sonic 2.

L'attore ha poi continuato a sparare a zero contro Jim Carrey, che ha recentemente dedicato a Melania Trump una vignetta satirica: "Non puoi dire: Sono diventato il personaggio. Non dovresti diventare il personaggio, c***o, perché dovresti essere aperto alle cose che accadranno nella vita reale quando dopo le riprese qualcuno dirà: Stop!"

Martin Freeman ha definito poi "un atteggiamento amatoriale e poco professionale" per un attore il fare affidamento sul Metodo, chiudendo con un'ultima sentenza al vetriolo su Jim Carrey: "Immaginate se fosse stato qualcun altro? Avrebbe stufato tutti. Sarebbe stato licenziato, l'avrebbero fatto fuori."