Jim Carrey: 'Ecco chi è stato il più grande amore della mia vita'

Come già accennato in precedenza, sta per uscire il libro sulla vita e la carriera di Jim Carrey firmato dallo stesso attore e comico canadese insieme a Dana Vachon dal titolo Memoirs and Misinformation. La pubblicazione avverrà nel corso di luglio e dopo le anticipazioni del New York Times ne arrivano di ulteriori...

Nel corso della biografia, Carrey ripensa e descrive le varie relazioni sentimentali che hanno segnato la sua esistenza, arrivando a definire quella con Renée Zellweger probabilmente come la più importante, dato che l'attore si riferisce alla collega e ex-partner come "l'amore più grande della mia vita". La coppia si conobbe nel 2000 all'epoca delle riprese della commedia Io, me & Irene dei fratelli Farrelly e furono fidanzati per breve tempo. Adesso Carrey, dopo le relazioni con Jenny McCarthy e con la collega in Kidding Ginger Gonzaga, ha rivelato questo dettaglio decisamente romantico sulla Zellweger.

Lo ha fatto nel corso di un'intervista radiofonica concessa a Howard Stern, dove ha anche spiegato il motivo di tale convinzione: "Per me è stata speciale, molto speciale. E' davvero adorabile". Carrey ha anche parlato della sua relazione con Linda Ronstadt, con la quale si frequentò prima che la sua carriera d'attore spiccasse il volo: "Ho apprezzato tutte le persone che ho incontrato nel corso della mia vita, per questo Linda ha un posto davvero speciale nel libro. Potrebbe avere l'aria di una storia tra una donna e il suo toy-boy ad alcuni che l'hanno osservata dall'esterno, ma mi trattò con un rispetto incredibile".

Carrey è stato sposato con Melissa Womer, con cui ha avuto sua figlia Jane, dal 1987 al 1995, e con la collega di Scemo & + scemo Lauren Holly dal 1996 al 1997. Ha anche frequentato la truccatrice Cathriona White, che morì tragicamente suicida nel 2015 dopo la separazione dall'attore.

