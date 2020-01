Per Jim Carrey il Dr. Robotnik di Sonic è molto simile all'Enigmista di Batman

L'attore ha parlato del personaggio che interpreta in Sonic - il Film e di come sia molto similare ad un ruolo nel quale si è cimentato molto tempo fa: quello dell'Enigmista di Batman Forever.

In effetti entrambi i personaggi sono villain arcinoti e hanno più di un punto in comune. Il Dr. Ivo Robotnik è un genio del male che non vede l'ora di architettare assurdi piani per mettere i bastoni tra le ruote al porcospino blu. Quest'ultimo riesce sempre a sfuggirgli anche grazie alla sua eccezionale velocità, della quale possiamo avere un assaggio nella nuova clip di Sonic.

Edward Nygma in Batman Forever non si discostava di molto da questo paradigma: anche lui era uno scienziato malvagio capace di tessere pericolosi piani per sconfiggere l'uomo pipistrello.

Lo stesso Jim Carry, intervistato da comicbook.com, ha affermato:

"Si stanno entrambi arrovellando sull'albero della conoscenza. Stanno saltando di ramo in ramo e a volte cadono. Non li metterei l'uno contro l'altro. Credo che costituirebbero una grande squadra, ma sai, è come se Robotnik e qualsiasi super nemico arrivasse da un luogo di trascuratezza, con un'assoluta sensazione di inutilità che si manifesta attraverso creazioni magnifiche che sono progettate per controllare il mondo, per mettere la loro etichetta su tutti quanti, e a volte persino nel tuo flusso sanguigno con un po' di nanotecnologia"

Jim Carrey sembra essere proprio l'attore giusto per interpretare la parte, e in effetti è da un bel po' che non lo vediamo nella parte di un personaggio completamente fuori di testa, generalmente un ruolo che sa valorizzare le doti istrioniche che lo hanno reso famoso.

Sonic dovrebbe debuttare con 45 milioni di incasso al botteghino. Il film uscirà nelle sale italiane il 13 febbraio 2020.