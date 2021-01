Jim Carrey, Donald Trump è un malvagio clown nella nuova vignetta

L'attenzione dei media di tutto il mondo si è catalizzata qualche ora fa sui gravissimi fatti accaduti a Capitol Hill, sede del Congresso americano, preso d'assalto da un gruppo di manifestanti pro-Trump. Jim Carrey ne ha subito approfittato per attaccare Donald Trump, protagonista attivo della rivolta, con una vignetta molto dura.

"... Ma Covfefe [errore ortografico di Trump in un tweet virale] il clown assassino non è venuto solo per prendere delle vite, è qui per uccidere la verità e armare l'ignoranza. La contaminazione odierna della cupola del Campidoglio è il raccolto della negligenza repubblicana e della sedizione totale dall'alto verso il basso. I sintomi cronici di un presidente e un Senato corrotti sono ora in pieno effetto" scrive Carrey nella didascalia.



Poi la conclusione, rivolgendosi a Joe Biden:"Mi dispiace Joe... questo pagliaccio ti ha reso presidente in tempo di guerra, che ti piaccia o no".

Ricordiamo che qualche ora fa a Capitol Hill un gruppo di manifestanti violenti ha assaltato il Congresso americano, riunitosi per la proclamazione del presidente Joe Biden.

Il presidente uscente Donald Trump ha aizzato la folla, ribadendo di non accettare il risultato delle elezioni di pochi mesi fa.

Le violenze hanno generato 4 morti e 52 arresti. Anche il vicepresidente Mike Pence ha scaricato Trump:"Non avete vinto, vince la libertà, questa è la casa del popolo".



Facebook e gli altri social hanno bloccato Donald Trump, dopo i gravi fatti di stanotte. Sul web si è molto parlato anche della gaffe di Enrico Mentana durante la diretta per i fatti di Capitol Hill.