Jim Carrey è disposto a fare un nuovo Ace Ventura ... ma solo con Christopher Nolan!

Jim Carrey ha annunciato il ritiro e se la star andrà fino in fondo con questa decisione allora Sonic 2 rischierà di essere l'ultimo film della sua carriera ... a meno che non riesce a convincere l'acclamato autore Christopher Nolan a fare un nuovo Ace Ventura.

E' questa la bislacca ma unica condizione per rinunciare all'idea del pensionamento anticipato, come rivelato dallo stesso Jim Carrey durante una recente intervista promozionale per l'uscita del sequel di Sonic:

"Penso di essere abbastanza convinto della mia decisione di ritirarmi, non vedo cosa possa esserci di nuovo e di interessante per me in questo ambiente dopo averci passato così tanti anni. A meno che, non lo so, improvvisamente qualche persona geniale, un regista che ammiro o un autore di prim'ordine, non venga da me con una visione completamente nuova di qualcosa che ho già fatto. Ad esempio, se Chris Nolan mi proponesse di fare un nuovo film di Ace Ventura con un approccio dei suoi, molto realistico e basato sulla nostra realtà, beh quello si che sarebbe qualcosa di interessante! In quel caso potrei ascoltarlo. Ma per la maggior parte dei progetti che mi arrivano, sapete .... dopo troppo tempo in questo ambiente diventi un'altra persona totalmente diversa rispetto a quella che eri quando hai iniziato la tua carriera, e rischi di finire ad imitare quello che eri un tempo perdendo tutta l'ispirazione che avevi in origine."

Ricordiamo che Sonic 2 esce oggi nelle sale italiane; Christopher Nolan, nel frattempo, sta portando avanti le riprese del suo nuovo film Oppenheimer, che uscirà nel 2023. Per altre letture sulle ultime novità dal mondo degli attori e dei registi, ecco cosa ha detto Michael Bay sulla possibilità di dirigere un film di supereroi.