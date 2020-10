Jim Carrey: dieci cose che non sapete sul protagonista di Ace Ventura

Jim Carrey è tornato alla ribalta grazie ad un'imitazione di Joe Biden che ha fatto discutere. Sebbene sia uno degli attori comici più apprezzati al mondo ci sono alcune curiosità del suo passato che potrebbero sorprendere chiunque, a partire dalle dieci curiosità che vi proponiamo qui.

Si è staccato un assegno di 10 milioni di dollari : come lui stesso ha ammesso più volte, nel 1983 decise di compiere questo gesto simbolico, con la speranza di incassare il denaro nel giro di dieci anni. Un modo decisamente sopra le righe per auto-infondersi una massiccia dose di fiducia. La strategia funzionò, e dieci anni dopo riuscì a diventare veramente uno degli attori più pagati di Hollywood.

Il successo non arrivò subito : nonostante le buone intenzioni, l'attore ci mise un po' ad ingranare. Non tutti conoscono infatti i suoi molti film giovanili, tra cui la commedia televisiva Rubberface o l'horror comico Once Bitten. Nel 1986 lavorò anche con Francis Ford Coppola su Peggy Sue Got Married, ma la fama arrivò solo con i personaggi fuori di testa del programma In Living Color e con Ace Ventura.

Il suo volto è sui francobolli : il Canada non ha perso l'occasione di commemorare uno dei suoi cittadini più illustri. Sono stati emessi francobolli raffiguranti l'attore e cartoline che ritraggono personaggi iconici come Stanley Ipkiss di The Mask, Ace Ventura e Lloyd Christmas di Scemo più scemo.

La polemica sui vaccini : purtroppo non sempre il pubblico è stato dalla sua parte. Nel 2015 Carrey finì al centro di una bufera mediatica per alcune dichiarazioni riguardanti la correlazione tra autismo e vaccini. Sebbene non si sia definito no-vax, l'attore sostiene che alcune sostanze nocive contenute nei vaccini non siano mai state prese in considerazione dal governo. Si è quindi scagliato contro il governatore californiano, definendo "fascista" l'obbligo della vaccinazione .

Nonostante non abbia ancora vinto un Oscar, Carrey detiene il record per il maggior numero di vittorie agli MTV Movie Awards , con ben 11 premi. È anche l'unico attore ad aver vinto il Golden Globe sia nella categoria Musical/Comedy sia in quella Drammatica.

All'età di dieci anni inviò il curriculum a Carol Burnett , presentatrice dello show comico The Carol Burnett Show. Avanzò la sua candidatura allegando diverse imitazioni comiche che lui giudicava perfette per il programma. Purtroppo il giovane Jim non fu scelto, ma la sua passione precoce lo avrebbe portato lontano.

Alcuni dei suoi primi spettacoli di stand-up comedy furono un fiasco, ma alla fine riuscì a ricevere una recensione positiva sul Toronto Star e venne notato dal noto comico Rodney Dangerfield. Fu proprio lui a scommettere su Carrey per primo, consentendogli di aprire i suoi spettacoli.

Gli fu offerto il ruolo di Doctor Who : nel 1996 è andato vicino ad interpretare l'Ottavo Dottore nel film della BBC. Il fatto è che Carrey non conosceva affatto la serie, e decise di non rischiare di rovinare l'esperienza ai fan interpretando un personaggio così amato ma a lui sconosciuto.

La vita sentimentale : prima di sposarsi per la prima volta con Melissa Womer, l'attore ebbe una relazione con la musicista Linda Ronstadt e successivamente con Renee Zellweger e Jenny McCarthy. Dopo il divorzio nel '95 iniziò una relazione con Lauren Holly, conosciuta sul set di Scemo più scemo. Un matrimonio che durò soltanto un anno.

: prima di sposarsi per la prima volta con Melissa Womer, l'attore ebbe una relazione con la musicista Linda Ronstadt e successivamente con Renee Zellweger e Jenny McCarthy. Dopo il divorzio nel '95 iniziò una relazione con Lauren Holly, conosciuta sul set di Scemo più scemo. Un matrimonio che durò soltanto un anno. Fu scartato dal Saturday Night Live: il provino non andò come previsto negli anni '80 e decise quindi di tentare la strada del In Living Color. Nonostante la delusione, l'attore partecipò al SNL anni dopo in veste di ospite.

Cosa ne pensate dell'interprete di The Mask? Diteci la vostra nei commenti! Negli ultimi anni gli impegni attoriali di Carrey sono stati inframezzati dalla sua passione per l'arte e per l'invettiva politica. A tal proposito è tornato ad attaccare Trump pubblicamente.