Jim Carrey compie 62 anni: 'Da piccolo cercavo di far ridere mia madre depressa'

Un vecchio ma sempre attuale stereotipo vuole che dietro i più grandi comici ci sia spesso una persona che conosce benissimo sentimenti come la tristezza e la malinconia: Jim Carrey non fa eccezione, e oltre ad avercelo dimostrato con alcuni dei suoi lavori più importanti ci ha anche offerto un valido esempio nelle origini della sua comicità.

L'attore che oggi compie 62 anni e che recentemente ha comunque smentito di recitare solo per superare la depressione ha infatti cominciato a sperimentare modi per far ridere le persone già da bambino, quando cercava di strappare un sorriso a sua madre.

"Cercavo sempre di far ridere mia madre perché lei era malata, depressa e quant'altro. Un sacco di comici cominciano cercando di far ridere la propria famiglia. È così che diventi bravo, i tuoi nonni ubriachi se ne vanno e tu vai in giro cercando di imitarli. Per me è cominciata così, cercando di portare sollievo alla mia famiglia con la comicità. La gente non vuole vederlo, ma ne ha bisogno. Anche io ne ho bisogno, ed è per questo che sono da questa parte della macchina da presa" sono state le sue parole. Un compito, quello di risollevarci l'umore, che ancora oggi il nostro Jim porta avanti egregiamente, e noi non potremmo essergliene più grati.