Jim Carrey, il comico sui social per il suo compleanno attacca i suprematisti bianchi

Jim Carrey è tornato su Twitter poche ore fa ma questa volta non si tratta di una nuova vignetta politica, dopo averne già pubblicate sette a gennaio. Carrey ha voluto 'festeggiare' insieme ai suoi follower il suo 59° compleanno, riservando delle parole piuttosto dure nei confronti del Partito Repubblicano e dei suprematisti bianchi.

Il 2020 è stato un anno ricco di vignette per Jim Carrey, mezzo con il quale l'attore ha più volte criticato l'amministrazione Trump e di recente anche i suoi sostenitori che hanno attaccato il Campidoglio qualche giorno fa.

"Oggi compio 59 anni. Quando più tardi spegnerò le candeline desidererò la fine della pandemia, vedere meno americani vendere le loro anime per una montagna di bugie e per il GOP (Partito Repubblicano), una volta per tutte, per eliminare i loro ranghi di suprematisti bianchi!" attacca Carrey, prima di concludere con la sua consueta ironia "Oh... e per uno dei miei regali uno Zing Marshmallow Blaster!".



Nei giorni scorsi Jim Carrey ha discusso con Rudy Giuliani e nel corso degli anni diverse volte è entrato in polemica con i sostenitori del Partito Repubblicano.

A dicembre Jim Carrey ha detto addio alla sua imitazione di Biden mentre qualche mese prima aveva raccontato alla stampa un aneddoto particolare; Carrey svelò di quando credette di morire per un attacco missilistico.



Jim Carrey è noto per le sue interpretazioni comiche ma nel corso della carriera ha dato prova di grande talento drammatico.

Potete trovare un approfondimento su Jim Carrey sul nostro sito, con dieci cose che forse non conoscete sull'attore.