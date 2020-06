Jim Carrey colpisce ancora: in una vignetta attacca il senatore Mitch O'Connell

L'estate è finalmente arrivata e Jim Carrey ha dichiarato di voler liberare il suo prato da 'parassiti da giardino e invertebrati politici'. L'ultimo affondo del popolare comico è arrivato su Twitter con una delle sue consuete vignette, prendendo di mira il senatore Mitch O'Connell, contro il quale si era già scagliato in passato.

Nell'accattivante vignetta che potete vedere in calce alla news, Mitch O'Connell, senatore repubblicano del Kentucky e leader della maggioranza in Senato, appare senza corpo, come se fosse una maschera di gomma, inseguito da un tosaerba guidato da un afroamericano che indossa la felpa universitaria del Kentucky.

"Sta arrivando Mitch! Presto tutti gli avidi parassiti da giardino e gli invertebrati politici verranno falciati. La tua infestazione senatoria termina nel 2020" ha commentato Carrey nella didascalia del post su Twitter.

Martedì in Kentucky si sono svolte le elezioni primarie e nonostante si creda che O'Connell vincerà le repubblicane mancano ancora i risultati di quelle democratiche; al momento Amy McGrath, ex pilota della Marina è in testa. Il vincitore delle primarie democratiche affronterà poi proprio O'Connell durante le elezioni generali di novembre.

Nelle scorse ore la star di Ace Ventura, Jim Carrey ha omaggiato l'amico Joel Schumacher, con il quale ha lavorato in Batman Forever e The Number 23; il regista Joel Schumacher è scomparso a New York pochi giorni fa all'età di 80 anni.