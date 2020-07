Jim Carrey, Chris Rock e Dave Chappelle: le star riunite per uno show inedito su FaceTime

Lo strano trio formato da Jim Carrey, Chris Rock e Dave Chappelle ha fatto molto parlare di sé in questi giorni per la bizzarra iniziativa che li ha visti protagonisti: uno show comico la cui location è rimasta segreta fino a pochi minuti prima dell'inizio!

I dettagli della serata, che ha avuto un pubblico di sole 100 persone, arriva dallo stesso Rock, che ha condiviso due foto dell'evento segreto su Instagram. La segretezza del Dave Chapelle & Friends era parte integrante del fascino dell'iniziativa e molto poco è trapelato in termini di foto o clip, se non quelle volute dal trio di comici.

"Sono andato in Ohio e ho fatto uno show a prova di Covid con Dave e Jim Carrey, che si è unito a noi su FaceTime e ha chiuso addirittura la serata. È stato un anno davvero pazzesco e orribile, ma questo è di sicuro uno dei momenti da ricordare", queste le parole di Rock a commento degli scatti che troverete in calce.

L'improvvisata di Carrey, sebbene non possa essere considerata un vero ritorno sulle scene, avrà sicuramente fatto piacere ai fan che hanno assistito alla serata e a quelli che come noi ne sono venuti a conoscenza in ritardo. L'attore di The Mask ed Ace Ventura aveva infatti annunciato il ritiro categorico dalle scene nel 2017, dichiarando di non aver più nulla da dare o chiedere al mondo dello spettacolo.