Jim Carrey dà la caccia a Sonic nel nuovo poster internazionale del film

La pellicola, lo ricordiamo, debutta nelle sale italiane oggi 13 febbraio . Che ve ne pare di questo nuovo poster? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale Sonic the Hedgehog: dal videogioco al cinema .

Nel cast di Sonic - Il Film troviamo anche anche James Marsden nei panni di Wachowski, Adam Pally in quelli del collega ufficiale di polizia di Tom, Tika Sumpter e Natasha Rothwell. Ben Schwartz ha fornito la voce a Sonic nella versione originale, mentre in Italiano sarà doppiato da Renato Novara.

Diretto da Jeff Fowler, il film racconta la storia di Tom Wachowski, un poliziotto della cittadina rurale di Green Hills che decide di aiutare Sonic a fuggire dal governo, che nel frattempo cerca di catturarlo. Il film è scritto da Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel, con Tim Miller che figura come produttore esecutivo.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, offre soprattuto un nuovo sguardo alla particolare tecnologia utilizzata dal villain di Jim Carrey , il cui Dottor Eggman sembra aver conquistato i fan fin dal primo trailer ufficiale di Sonic The Hedgehog.

Dopo averlo visto nell' intervista a tu per con Amadeus , il riccio di SEGA torna a mostrarsi insieme al Dr. Robotnik nel nuovo poster internazionale dedicato a Sonic - Il Film .

