Jim Carrey, l'attore di The Mask pubblica un video per il suo compleanno

Il celebre attore di successi come The Mask e Il Grinch, Jim Carrey, compie oggi 60 anni. Si tratta di uno dei volti più importanti della commedia, che negli ultimi due anni abbiamo visto nei film di Sonic, dove ha interpretato Dottor Ivo Robotnik. L'attore si è fatto gli auguri in un video su Twitter, che troverete in fondo all'articolo.

Proprio in questa clip viene fuori uno dei suoi tratti distintivi: la sua unica mimica facciale, che lo rende sempre riconoscibile nelle sue interpretazioni, e gli permette di fare suoi i personaggi. La cosa interessante, però, è che pensando alla carriera di Carrey possiamo notare che l'attore ha anche una grande abilità nel cambiare registro, passando da una serie di film come Ace Ventura a un ruolo decisamente più drammatico in Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Regalando, ovviamente, grandi interpretazioni in entrambi i casi.

Adesso tutti sperano in un ingresso di Carrey nel MCU, soprattutto considerando che tanti attori famosi hanno già fatto questo passo. Secondo molti, infatti, potrebbe interpretare il villain M.O.D.O.K., che dovrebbe essere presente in diversi progetti in arrivo. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe l'idea? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo vi raccontiamo dieci curiosità su Jim Carrey che probabilmente non conoscevate.