Jim Carrey apre a un The Mask 2 e detta le condizioni affinché diventi realtà

In occasione del junket americano dell'attesissimo adattamento cinematografico di Sonic, dove l'attore veste i panni del perfido Dr. Ivo "Eggman" Robotnik, il mitico Jim Carrey ha avuto modo di rispondere a un'interessante domande relativa a un possibile sequel diretto di The Mask, il film che lo ha resto famoso in tutto il mondo.

Mentre non ha voluto assolutamente chiudere le porte a un eventuale ripresa del personaggio di Stanley Ipkiss basato sull'omonimo fumetto Dark Horse creato da John Arcudi e Doug Mahnke, l'interprete ha rivelato quali sarebbero alcune necessità da rispettare affinché un giorno il sequel di The Mask possa diventare realtà o quanto meno più concreto.



Ha detto Jim Carrey: "In realtà non penso a un altro film in termini di sequel o cose del genere. Voglio dire, questo Sonic lo trovo molto giusto perché non abbiamo raccontato la completa evoluzione di Eggman. Per The Mask, penso, dipenderebbe tutto dal giusto regista. Dipende davvero tutto da una bravo cineasta, che abbia una visione. Non voglio farlo solo per farlo. Lo farei subito se si trattasse però di un folle cineasta visionario. Sicuro. Garantito".



Intanto vi ricordiamo che Sonic - Il Film diretto da Jeff Fowler uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 febbraio 2020.