Jim Carrey annuncia il ritiro: 'Ho fatto abbastanza e ne ho abbastanza'

Dopo aver discusso l Enigmista di Paul Dano in The Batman, lui che l'Enigmista lo interpretò nel cult Batman Forever di Joel Schumacher, la superstar Jim Carrey ha spiazzato tutti annunciando il ritiro dalle scene.

Pochi giorni dall'addio al cinema di Bruce Willis, anche un altro pezzo da novanta di Hollywood ha deciso di lasciare lo showbusiness, ma i motivi non potrebbero essere più diversi: se la star di Die Hard e Pulp Fiction è stata costretta a ritirarsi a causa di un'afasia diagnosticata, l'attore di The Mask e The Truman Show semplicemente ne ha avuto abbastanza.

"Beh, me ne vado in pensione. Sì, molto probabilmente. Sono abbastanza serio su questa decisione", ha detto Jim Carrey a Variety in una nuova intervista. "L'unica cosa che potrebbe spingermi a non farlo è se gli angeli dovessero portarmi una sceneggiatura scritta con inchiostro dorato, una sceneggiatura che quando la leggo capisco che nasconde una storia talmente importante che deve essere per forza raccontata al pubblico. In questo caso potrei fare con un altro film, altrimenti ...". Dopodiché, l'attore ha aggiunto: "Mi piace molto la mia nuova vita tranquilla e mi piace molto dipingere su tela e amo il percorso spirituale che sto seguendo. Mi sento come - e questo è qualcosa che nessuna celebrità dopo di me dirà mai, fino alla fine dei tempi - mi sento come se ne avessi abbastanza. Ho fatto abbastanza, e ne ho abbastanza."

Anche se la parola ritiro può far paura, i fan di Jim Carrey dovrebbero essere abituati alle lunghe pause dalla recitazione dell'attore: l'uscita di Sonic the Hedgehog nel 2020 ha segnato il primo ruolo importante di Carrey in un film in studio dal sequel del 2014 Dumb and Dumber To, e nel frattempo la star era apparsa solo nei film indipendenti The Bad Batch e Dark Crimes, nella serie tv di Showtime Kidding e come ospite del "Saturday Night Live", dove nel 2020 ha interpretato il ruolo di Joe Biden per sei episodi.

A questo punto Sonic 2 potrebbe essere l'ultimo ruolo di Jim Carrey, dunque se siete suoi fan assicuratevi un biglietto: il film uscirà il 7 aprile.