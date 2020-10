Jim Carrey e Alec Baldwin sono Joe Biden e Donald Trump nello spassoso dibattito parodia

Il Saturday Night Live è tornato in onda questa notta per la il suo 46° anno, e quale modo migliore di cominciare la nuova stagione se non con uno sketch dedicato alle presidenziali USA 2020? Il tema scelto per la parodia, neanche a dirlo, è stato il discusso primo confronto televisivo tra Joe Biden e Donald Trump.

Il dibattito, andato in onda prima dei titoli di testa e del monologo del conduttore della serata (Chris Rock), è stato anticipato da questo messaggio: "Questo è una replica del confronto di martedì scorso, anche se sembrano passati 100 anni da quel momento. Pensavamo fosse importante rivederlo visto che potrebbe essere l'unico dibattito presidenziale di questa campagna elettorale. Ed è stato piuttosto divertente da vedere. Se non vivete in America".

A vestire i panni del candidato del Partito Democratico troviamo Jim Carrey, che aveva già mostrato la sua divertente versione dell'ex vice presidente già nei giorni scorsi, al quale si è unito il Donald Trump di Alec Baldwin. Beck Bennet ha "moderato" il dibattito impersonando il giornalista Chris Wallace di Fox News, mentre Maya Rudolph è tornata nel ruolo della candidata alla vicepresidenza Kamala Harris che le è valso un Emmy Award.

Nel video, che potete visionare all'interno della pagina, è presente anche un cameo a sorpresa di Harry Styles.

Intanto, ha scherzato sul confronto Trump vs Biden anche lo sceneggiatore di Fantastic 4.