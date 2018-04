Jim Carrey è l'agente di polizia Tadek nel trailer del crime-drama Dark Crimes

Il celeberrimo comico e attore statunitense tornerà presto nelle sale con un lungometraggio che ben si discosta dalla mole di interpretazioni in ruoli di commedia per i quali Jim Carrey è stato spesso apprezzato nel corso della sua carriera. Dark Crimes si mostra nel trailer che troverete dopo il salto della notizia e nella conseguente locandina.

In Dark Crimes Jim Carrey è un agente di polizia di nome Tadek, il quale trova alcune somiglianze tra un omicidio irrisolto ed un crimine descritto in un libro del famoso scrittore Krystov Kozlow (Martin Csokas). Mentre Tadek è alla ricerca di Kozlow e della sua ragazza, una misteriosa impiegata di un sex club (Charlotte Gainsbourg), la sua ossessione aumenta e piomberà in un mondo sotterraneo fatto di sesso, bugie e corruzione pur di trovare la scioccante verità.

La sceneggiatura, scritta da Jeremy Brock (L’ultimo re di Scozia, The Eagle), si ispira ad un articolo del 2008 di David Grann, intitolato “True Crimes – A postmodern murder mystery”. Il pezzo raccontava la fase di investigazione dell’omicidio di un uomo d’affari assassinato e il coinvolgimento di uno scrittore. La pellicola verrà distribuita dalla Saban Films.

Dark Crimes, diretto da Alexandros Avranas, verrà rilasciato il 19 aprile su DIRECTV prima del suo arrivo nelle sale cinematografiche e On Demand il prossimo 11 maggio.