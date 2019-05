Jim Belushi produce cannabis: la star ha creato una coltivazione di marijuana in Oregon

Non è il primo e probabilmente non sarà nemmeno l'ultimo. Come altri suoi colleghi di Hollywood, anche Jim Belushi ha deciso di lanciarsi nel mercato della cannabis, creando un'azienda che coltiva marijuana intorno alla sua fattoria, in Oregon. L'azienda si chiama Belushi's Farm, come si legge anche sul sito ufficiale.

Come Mike Tyson, Whoopi Goldberg, Snoop Dog e tanti altri prima di lui, Jim Belushi ha deciso di produrre cannabis; una scelta che non ha solamente uno spirito commerciale.

L'uso della marijuana ha finalità anche mediche, ad esempio per combattere il disturbo da stress post traumatico.

E si trova un riferimento anche alla scomparsa prematura di John Belushi, star de The Blues Brothers e fratello maggiore di Jim, per overdose da droghe estremamente più pericolose.



Ma Jim Belushi non si limita a possedere l'azienda ma si sporca letteralmente le mani nella sua piantagione e al fianco del suo team.

Nelle foto che vengono mostrate anche sul sito Jim Belushi lavora la terra insieme agli altri, immerso nel verde della sua proprietà in Oregon.

Il progetto va avanti da diversi anni e pare che gli affari per il protagonista de La vita secondo Jim, non vadano affatto male.

Belushi nel pilot di Salvage lo scorso anno è tornato al cinema due anni fa con La ruota delle meraviglie di Woody Allen.