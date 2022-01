Jim Belushi coltiva marijuana:'Avrebbe salvato mio fratello John'

Nel corso di un'intervista rilasciata al Daily Mail per la promozione della nuova serie Discovery Channel, Growing Belushi, la star Jim Belushi ha parlato della sua nuova vita da coltivatore di marijuana nella sua tenuta in Oregon. Belushi ne ha parlato anche in relazione alla tragica scomparsa del fratello, John Belushi, nel 1982.

Secondo Belushi la marijuana avrebbe potuto salvare John, morto in seguito ad un'overdose di speedball, mix di cocaina ed eroina.

"La marijuana è la più grande medicina. Ti fornisce energia, è molto creativa" ha dichiarato Jim Belushi, che possiede una terra di 93 acri nell'Oregon sud-occidentale.



Nell'intervista Jim Belushi ha ripreso un pensiero dell'amico Dan Aykroyd sulla fine di suo fratello John:"Lui è morto per overdose e penso davvero, l'ha detto Danny, che se fosse stato dipendente dalla cannabis sarebbe ancora vivo. Perché è un ottimo medicinale. Credo che abbia avuto un problema alla testa giocando a calcio e credo che buona parte del suo comportamento derivasse da quello".



La passione per la marijuana di Belushi non è soltanto un hobby per l'attore. Il protagonista di La vita secondo Jim ha chiamato la sua coltivazione Belushi's Farm, collaborando con suo cugino Chris Karakosta e con il famoso Captain Jack, noto per aver recuperato diversi semi in Afghanistan e aver distribuito erba al cast del Saturday Night Live negli anni '70.



Nel 2020 uscì un documentario su John Belushi, che racconta la tormentata vita della star di The Blues Brothers.