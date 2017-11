Jim & Andy: online il poster del documentario su Andy Kaufman con Jim Carrey

Dal prossimo 17 novembre Netflix distribuirà il documentario, pellicola presentata all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che narra l'incredibile backstage di Man on the Moon di Milos Forman, con riprese mai svelate prima e commissionate proprio dallo stesso Jim Carrey . Ecco il poster.

Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton mostra l'incredibile lavoro di Jim Carrey, totalmente immedesimato nel personaggio del comico Andy Kaufman e dell'alter ego Tony Clifton, provocando diverse bizzarre situazioni e (dis)avventure sul set del film. Soprattutto al regista, Milos Forman, che ad un certo punto esclama:"Andy, devi darmi la possibilità di fare il film!".

Jim & Andy si avvale anche di una bellissima intervista allo stesso Jim Carrey e ad altre persone che lavorarono al progetto.