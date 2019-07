Jillian Bell raggiunge Keanu Reeves e Alex Winter nel cast di Bill & Ted 3

Appena poche ore fa abbiamo avuto modo di ammirare Keanu Reeves nella prima foto di Bill & Ted 3, ingrassato e completamente sbarbato per la parte, e adesso grazie al puntualissimo Deadline possiamo riportarvi la notizia che la divertente Jillian Bell (Crazy Night, 22 Jump Street) si è ufficialmente unita al cast del film.

Come riportato dal sito, la Bell vestirà i panni di Taylor Wood, la terapista delle due coppie. Scritto da Ed Solomon e Chris Matheson, Bill & Ted Face the Music riporterà sul grande schermo la mitica coppia formata da Winter e Reeves, nei rispettivi panni di Bill Preston e Ted Logan. Ormai cinquantenni e ognuno di loro padre di una figlia, i due vogliono portare a compimento il loro destino nel mondo del rock'n'roll, cosa che si avvererà quando un misterioso viaggiatore dal futuro confiderà alla coppia che soltanto la loro canzone potrà salvare l'universo dalla distruzione. Bill & Ted si mettono dunque in viaggio con le loro figlie per salvare il mondo e diventare delle vere leggende della musica.



Nel cast di Bill & Ted Face the Music troveremo anche Anthony Carrigan nei panni del villain, William Sadler in quelli della Morte, Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine, per un'uscita prevista nelle sale americane il 21 agosto 2020.