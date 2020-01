Jharrel Jerome vuole essere Spider-Man in un live-action su Miles Morales

Parlando con Variety Jharrel Jerome, star 22enne dell'acclamata serie televisiva When They See Us di Ava DuVernay, ha dichiarato di voler interpretare Spider-Man in un film live-action su Miles Morales.

Grazie alla sua interpretazione nella mini-serie Netflix, Jerome ha vinto il suo primo Emmy Primetime Award come miglior attore protagonista e il Critics Choice Awards, e proprio discutendo il prossimo passo della sua appena iniziata carriera ha tirato in ballo il celebre supereroe della Marvel.

"È stato un sogno", ha detto Jerome a Variety. "Quando sogni di essere un attore, non sai esattamente che tipo di attore sarai o che ruolo avrai. Quindi il fatto di essere in questa posizione, a questa età, mi fa sentire grato e adesso voglio solo andare avanti e farlo per la mia gente, tutto qui. Per il futuro sarebbe incredibile fare Miles Morales, un live-action di Spider-Man dal vivo. Sarebbe incredibile."

Creato sulle pagine dei fumetti Marvel da Brian Michael Bendis e l'italiana Sara Pichelli, Miles Morales ha fatto il suo debutto al cinema in Spider-Man: Into the Spider-Verse, film d'animazione della Sony Pictures vincitore di un Oscar. In attesa di scoprire come si evolverà quell'universo narrativo ora che lo Spider-Verse della Sony con Venom e Morbius sembrerebbe essersi legato al Marvel Cinematic Universe, è lecito aspettarsi che prima o poi una versione live-action di Miles Morales arriverà, con o senza il coinvolgimento di MCU, e i fan già sperano in un crossover col Peter Parker di Tom Holland.

