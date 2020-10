JFK, il film di Oliver Stone che cambiò la storia degli USA fino a Trump

Stasera su La7 a partire dalle 21:15 torna in tv JFK: Un caso ancora aperto, film diretto da Oliver Stone con protagonisti Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman e Kevin Bacon.

Il film, che include anche Vincent D'Onofrio, Jack Lemmon, Sissy Spacek, Michael Rooker e Donald Sutherland (in uno dei monologhi più famosi della storia del cinema, per il quale inizialmente era stato scelto Marlon Brando), rappresentò il ritorno di Costner agli Oscar ad un solo anno dal trionfo di Balla coi Lupi, avvenuto nell'edizione precedente degli Academy Awards. L'opera di Oliver Stone collezionò la bellezza di otto nomination, incluse quelle per miglior film e miglior regia, vincendo nelle categorie di montaggio e fotografia durante l'anno che fu de Il Silenzio degli Innocenti.

Come spesso gli è accaduto, però, il regista con questo film è riuscito ad andare ben oltre la sala cinematografica affondando direttamente nella società e nella politica degli Stati Uniti. Nel dicembre del 1991 infatti proiettò JFK: Un caso ancora aperto a tutti i membri del Congresso a Capitol Hill. La cosa portò, nel 1992 al celebre Assassinations Disclosure Act, una nuova legge che permise al pubblico americano di visionare importanti documenti riguardanti l'assassinio di JFK e dichiarati top secret. L'anno scelto per tale divulgazione fu il 2029, ma il 26 ottobre 2017 l'amministrazione Trump acconsentì al rilascio di gran parte dei documenti, noti come "JFK Files".

Per quanto riguarda il cinema, inoltre, Oliver Stone scelse Kevin Costner nel ruolo principale grazie a Gli intoccabili (1987). Voleva che il suo personaggio fosse ossessionato dalla risoluzione dell'assassinio di Kennedy in questo film come lo era quello del film di Brian De Palma, la cui missione era la cattura di Al Capone. Per coincidenza, Costner ha ottenuto entrambi i ruoli soffiandoli a Mel Gibson e Harrison Ford, originariamente prima e seconda scelta per tutti e due i film.