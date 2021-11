JFK: Destiny Betrayed, il documentario di Oliver Stone: come recuperarlo in streaming

In occasione dell’anniversario dell’uccisione a Dallas del trentacinquesimo presidente americano John Fitzerald Kennedy, Sky propone l’attesissima mini-serie firmata da Oliver Stone e intitolata JFK: Destiny Betrayed.

Le prime due parti del documentario sono andate in onda in prima visione tv su Sky Documentaries (canali 122 e 402) lunedì 22 novembre alle 21.15, ma se ve le siete perse sono già disponibili anche on demand e in streaming su NOW, con i nuovi due episodi in uscita la prossima settimana. Il documentario esamina e approfondisce i documenti recentemente desecretati sull’assassinio a Dallas nel 1963, uno dei misteri più controversi del ’900 già al centro del film JFK di Oliver Stone.

Ma più che una rivisitazione di quell'opera e di quei fatti Destiny Betrayed è un vero e proprio remake, con tanto 'cambio di genere' del materiale che passa dalla fiction al documentario: incredibilmente però la nuova versione dell'opera mantiene la stessa passione di quella originale, gli stessi accenti, addirittura lo stesso crescendo, e la presenza di Donald Sutherland come voce narrante di questa versione dice tutto sull'operazione pensata da Stone.

Insieme ad un gruppo di scienziati forensi, medici, esperti di balistica, storici e testimoni, le prove presentate da Stone dimostrano che nel caso Kennedy la teoria del complotto è ormai una realtà. Gli argomenti trattati in JFK: DESTINY BETRAYED includono la prima formazione della visione del mondo della politica estera del presidente Kennedy, dai suoi viaggi in Vietnam come senatore (dove vide in prima persona i francesi perdere la loro guerra coloniale), il suo sostegno alle democrazie nascenti in Africa e le sue convinzioni anticoloniali che lo misero in opposizione all'amministrazione Eisenhower, la CIA, e il Pentagono. Agli spettatori viene anche dato uno sguardo dietro le quinte delle azioni post-assassinio e dei sospetti iniziali del fratello di Kennedy, Robert, così come le sue opinioni sull'indagine ufficiale della Commissione Warren. Inoltre, le prove forensi e balistiche dell'assassinio sono esplorate in modo più dettagliato. Il documentario in quattro parti è la versione estesa di La versione ridotta di quest'opera, intitolata JFK Revisited: Through the Looking Glass, è stata presentata la scorsa estate al Festival di Cannes.

Per altre letture vi rimandiamo al nostro speciale Everycult su L anno del dragone, gangster movie di Michael Cimino sceneggiato da Oliver Stone.