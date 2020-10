Jetski, prima occhiata al nuovo thriller aquatico a base di squali e adolescenti

In vista dell'American Film Market, Variety ha avuto modo di pubblicare una primissima occhiata in anteprima al nuovissimo thriller Jetski, progetto diretto dal semi-sconosciuto James Nunn (Tower Block, Eliminators) che vede al centro del racconto acqua, adolescenti infervorati e ovviamente gli immancabili squali.

Dalla descrizione fatta dall'outlet americano del progetto, Jetski segue la storia di un gruppo di giovani vacanzieri primaverili che decidono di godersi il fine settimana di svago in Messico. Dopo una grande nottata di feste e follia sulla spiaggia fino all'alba, gli amici rubano un paio di moto d'acqua e li portano in mare, ma finiscono in un terribile scontro frontale".



Continua: "Quando uno dei due aquascooter affonda, il gruppo di ritrova bloccato a due miglia dalla terraferma su di una moto d'acqua guasta e alle prese con un loro compagno gravemente ferito. Senza una via d'uscita da questa spiacevole situazione, si ritrovano anche circondati da un branco di feroci squali che li metteranno in serio pericolo".



Nel cast di Jetski troviamo Holly Earl, Jack Trueman, Catherine Amy Hanney, Malachi Pullar-Latchman e Thomas Michael Flynn. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il film ma la produzione sta continuando le riprese a Malta.



Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi del progetto. Vi lasciamo anche alla recensione di 47 Metri - Uncaged, sempre a base di adolescenti e squali.