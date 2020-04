Jesus, gli strani incroci con i Batman di Christopher Nolan

Jesus, il film del 1999 con Jeremy Sisto nei panni di Gesù, tra quelli relativamente recenti è sicuramente uno dei più ambiziosi progetti cinematografici a sfondo religioso: con un cast composto da nomi come Gary Oldman, Luca Zingaretti e Debra Missing la mini-serie trasmessa sulla Rai fu, ormai vent'anni fa, un vero e proprio evento.

Curiosamente il film forma un triangolo insospettabile con un'altra produzione sulla vita di Gesù (Maria, Madre di Gesù sempre del 1999) e... La trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan. Sorpresi? Ma andiamo con ordine.

Dicevamo di Maria, Madre di Gesù: nello stesso anno in cui sulla Rai arrivava il Messia interpretato da Jeremy Sisto, nel film che ripercorreva la storia di Cristo dalla prospettiva di Maria il protagonista del film era interpretato da un giovane Christian Bale. Le indicazioni che da Betlemme, Nazareth e dintorni portano a Gotham diventano poi ancora più chiare se si pensa che Gary Oldman (Ponzio Pilato in Jesus) divenne, una decina d'anni e svariate interpretazioni memorabili dopo, il commissario Gordon della trilogia del Cavaliere Oscuro.

Ma non è finita qui: lo stesso Jeremy Sisto (Gesù in Jesus) prestò infatti la sua voce ad una versione animata di Batman nel 2008 per Justice League: The New Frontier. Insomma, cosa dire: sul finire dello scorso millennio aggirarsi dalle parti delle trasposizioni delle scritture sacre significava evidentemente staccare un biglietto in prima classe per Gotham.