Jesus Is King: il docu-film di Kanye West incassa oltre 1 milione di dollari

Secondo quanto riportato su Variety, Jesus Is King ha racimolato oltre 1 milione di dollari dalle sue proiezioni negli Stati Uniti e nelle altre città in cui era programmato, un buon risultato considerando che è stato diffuso nelle sole sale IMAX del paese.

Il cortometraggio di 30 minuti circa realizzato in supporto dell'album omonimo del rapper e producer Kanye West ha incassato $1.03 milioni di dollari a livello internazionale nel weekend d'esordio. Prodotto in partnership con IMAX, il corto offre uno sguardo alla recente esperienza gospel del rapper all'installazione dell'installazione artistica di Roden Crater e James Turrell e ha debuttato in 21 città sparse per il mondo, incluse Chicago, Los Angeles, London, Copenhagen e Melbourne. L'evento cinematografico includeva 13 brani sia i nuovi gospel che le più grandi hit di Kanye eseguite insieme al coro. Dai 372 schermi IMAX la pellicola ha racimolato $862,000 dollari, cui vanno aggiunti altri 175.000 dollari dalle altre 68 sale internazionali. IMAX ha in programma di espandere la distribuzione del cortometraggio in altri 78 mercati esteri a partire dall'8 novembre prossimo.

Megan Colligan, presidente di Imax Entertainment, ha dichiarato che con Jesus Is King la compagnia sta esplorando modi non convenzionali nel creare eventi esclusivi e nuove esperienze nei suoi cinema. "Abbiamo colto l'opportunità di poter creare un evento culturale con un artista visionario in modo da espandere il nostro brand, il brand IMAX, continuando a sorprendere gli spettatori e sperimentando quello che possiamo portare sulla nostra piattaforma al di là dei blockbuster".

La pellicola è stata diretta dal fotografo Nick Knight .

La data di uscita dell'album è stata una vera e propria saga narrativa per gli appassionati: il mese scorso la moglie di West, Kim Kardashian, che ha essenzialmente fatto da portavoce per questo album, ha twittato quella che sembrava essere una tracklist dell'album piena di titoli a tema cristiano, che è stata poi ripubblicata da West sul suo sito web, insieme ad una data di uscita fissata per il 27 settembre. Quel giorno, però, la Kardashian ha ritwittato una nuova versione della tracklist un'ora prima dell'inizio dello show a Detroit, e il sito web di West è stato aggiornato di conseguenza. In seguito è stato comunicato che l'album sarebbe arrivato il 29 settembre al termine di un Sunday Service nel Queens, New York. La data è slittata ulteriormente fino al 25 ottobre - data in cui è stato distribuito anche il film - anche se l'album non è arrivato a mezzanotte, come di consueto, ma dopo qualche ora nel pomeriggio.