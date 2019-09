Jessica Lange tornerà mai in American Horror Story? La risposta dell'attrice

Intervistata da Entertainment Weekly, l'attrice Jessica Lange ha parlato della possibilità di tornare a recitare in American Horror Story, celebre serie televisiva antologica in cui è apparsa per ben quattro stagioni.

Sfortunatamente per i fan dello show, però, la star ha dichiarato di essere soddisfatta del lavoro svolto nel corso degli anni, e che un suo eventuale ritorno è improbabile.

"Mi sento come se avessi dato tutto il meglio in quelle prime quattro stagioni. Ho potuto interpretare dei grandi personaggi. È stata una cosa molto emozionante da fare. Ho lavorato con alcuni dei miei attori preferiti e ad oggi non riesco ad immaginarmi di nuovo in quel mondo."

L'ultima apparizione della Lange in American Horror Story è stata nell'ottava stagione, Apocalypse, con un cameo nell'episodio Ritorno a Casa Harmon, che ha coinciso con il debutto alla regia della collega Sarah Paulson.

"Quella piccola parte è stata sufficiente" ha dichiarato la Lange, che però ha espresso il desiderio di dedicarsi alla regia. "Mi piacerebbe molto. Non mi è mai stato davvero chiesto di farlo e non ho mai trovato nulla per conto mio che volevo fare."

