Jessica Lange annuncia il ritiro e attacca i cinecomics: 'Si pensa solo al profitto ormai'

Jessica Lange è pronta a ritirarsi dal mondo del cinema: in una sincera intervista con The Telegraph, infatti, la leggendaria attrice della New Hollywood, due volte vincitrice del Premio Oscar, ha rivelato di voler "abbandonare gradualmente il cinema" e allontanarsi sempre di più dall'industria.

“Oggi la creatività è secondaria rispetto ai profitti aziendali”, ha affermato. “L’enfasi non è più sull’arte, sull’artista o sulla narrazione. Si tratta solo di soddisfare i tuoi azionisti. Credo che sia una cosa che sminuisce l’artista e l’arte del cinema”. Jessica Lange, che ha lavorato con registi famosi come Bob Fosse, Sydney Pollack, Bob Rafelson e Martin Scorsese sin dal suo debutto sul grande schermo come protagonista nel remake di King Kong del 1976, ha aggiunto di “non avere più alcun desiderio di vedere il 90% dei nuovi film che escono in sala".

L'attrice ha citato i "grandi film in franchising di fumetti", il "montaggio frenetico" e anche l'età del pubblico come gli elementi che ritiene particolarmente sgradevoli dell'industria hollywoodiana contemporanea. "Hanno sacrificato l'arte a cui abbiamo lavorato per tanti anni...per amore del profitto", ha continuato Jessica Lange. "Non so se è perché i cineasti pensano di non poter più attirare l'attenzione del nuovo pubblico... Ma questo tipo di cinema mi fa manda ai gangheri."

Negli ultimi anni, Jessica Lange ha vinto due Primetime Emmy Awards per il suo ruolo in American Horror Story e ha ricevuto una nomination per aver interpretato Joan Crawford in Feud. Prossimamente, sarà protagonista di un adattamento cinematografico di Long day’s journey into night di Eugene O’Neill (da non confondere con Long's day journey into night di Bi Gan) e si riunirà con Kathy Bates nel film drammatico Places, Please.

In questi giorni potete vederla nel film noir di Neil Jordan Detective Marlowe, al fianco di Liam Neeson.