Jessica Jones, Carrie-Ann Moss: 'Jeri Hogarth vulnerabile nella stagione 3'

Durante la prima stagione di Jessica Jones abbiamo conosciuto Jeri Hogarth come un personaggio ruvido, spigoloso, a tratti dispotico, seppur spesso disposta ad agire in supporto di Jessica. Qualcosa è poi cambiato nel corso della seconda stagione dello show.

Durante l'ultimo ciclo di episodi di Jessica Jones abbiamo infatti visto Jeri fare la terribile scoperta di essere affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia degenerativa che coincide sempre, purtroppo, con una condanna a morte certa e sofferta.

La diagnosi ha inevitabilmente influito pesantemente sulla vita del personaggio interpretato da Carrie-Ann Moss, mettendole davanti la propria vulnerabilità e il proprio bisogno del supporto delle persone care. Proprio di questo radicale cambiamento del personaggio ha voluto parlare Moss a ComicBook: "Sta lottando e sta scendendo a patti con il suo essersi isolata, con la sua solitudine. Si sente davvero sola e, in un momento chiave della stagione, riesce ad aprirsi con Jessica" ha raccontato l'attrice.

Jeri resta, comunque, un personaggio che non si arrende facilmente: "Lotterà e proverà sempre a vincere. Ora la vediamo ergersi contro il suo più grande nemico, la SLA. Penso che tutto ciò vada nella direzione di mostrarci il personaggio che vedremo in questa terza stagione, l'impatto che tutto questo ha avuto su di lei. Lei comunque è una lottatrice, proverà sempre a mantenere il controllo anche se sicuramente vedremo dei momenti in cui sarà vulnerabile" ha concluso la star di Matrix.

La terza stagione di Jessica Jones, della quale alcune immagini ci sono già state mostrate, vedrà anche il debutto alla regia della protagonista Krysten Ritter.