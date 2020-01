Jessica Henwick svela il destino di Jess Pava dopo Star Wars: Il Risveglio della Forza

La trilogia sequel di Star Wars partita nel 2015 con Star Wars: Il Risveglio della Forza e conclusasi lo scorso dicembre ha presentato al pubblico un bel po' di personaggi tra new entry e vecchie conoscenze, ragion per cui dare il giusto spazio a tutti si è rivelata un'impresa impossibile.

Ne abbiamo visti, dunque, di personaggi conosciuti e poi lasciati un po' lì per ragioni principalmente di minutaggio: un esempio, tanto per fare un nome, è la povera Rose ridotta al rango di semplice comparsa in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Uno di questi è sicuramente Jess Pava, la pilota vista in Star Wars: Il Risveglio della Forza ed interpretata da Jessica Henwick. Di lei non si sono più avute notizie dopo Episodio VII, ma a svelare il suo destino è stata l'attrice stessa: "Jess Pava è viva e sta bene. Potete leggere tutto sulle sue avventure nei nuovi fumetti spinoff. Quindi non preoccupatevi, sta benissimo. Sta vivendo alla grande la sua vita" ha raccontato Henwick, facendo riferimento alla saga a fumetti dedicata a Poe Dameron nella quale, effettivamente, Jess è un personaggio ricorrente.

A proposito di presenze e assenze, recentemente è stato rivelato che Lando Calrissian sarebbe dovuto apparire in Star Wars: Il Risveglio della Forza; J. J. Abrams, intanto, ha dovuto difendere Star Wars: Il Risveglio della Forza dalle critiche di George Lucas.