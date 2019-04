Jessica Henwick sarà la protagonista femminile di Monster Problems

L'annuncio proviene in esclusiva da The Hollywood Reporter. L'attrice, conosciutissima al pubblico per aver prestato voce e corpo al personaggio di Colleen Wing nella serie Iron Fist, è ufficialmente salita a bordo del progetto, dove affiancherà il carismatico Dylan O'Brien in un'avventura spericolata.

Sempre secondo le parole del sito, il film ci presenterà l'intrigante storia coming-of-age di un giovane uomo (O'Brien), alle prese con diverse esperienze all'interno di un mondo post-apocalittico governato da mostri. Durante la sua avventura, egli farà di tutto pur di trovare la ragazza dei suoi sogni, affrontando diverse peripezie all'interno di un'ambientazione veramente ostile.

Da un punto di vista produttivo, il progetto è stato affidato alle mani del regista Michael Matthews, che dirigerà il film basandosi su una sceneggiatura scritta a quattro mani da Brian Duffield e Matthew Robinson. A destare più attenzione, sono però i produttori del lungometraggio, Shawn Levi e Dan Cohen, che già con Stranger Things hanno dimostrato di saper gestire con una certa sapienza una forte componente fantascientifica.

Il film si trova attualmente alle prime fasi delle produzione, che stanno avendo luogo in territorio australiano. Oltre ai due protagonisti, il cast vedrà la prestigiosa partecipazione di un importante star cinematografica, Michael Rooker, che in questi anni ha saputo emozionare migliaia di spettatori grazie alla coinvolgente interpretazione di Yondu Udonta nel franchise dedicato ai Guardiani della Galassia.