Jessica Harper parla del remake di Suspiria: è il film più spaventoso che abbia visto

Jessica Harper, star dell'horror cult di Dario Argento, Suspiria, nel ruolo di Susy Benner, ha espresso il proprio entusiastico parere sul remake di Luca Guadagnino, nel quale interpreta un piccolo ruolo. Harper ha definito il film 'brillantemente spaventoso'. L'attrice l'ha definito il film più terrorizzante che abbia mai visto.

L'omonimo film originale venne diretto da Dario Argento nel 1977 e la trama verte su una studentessa di danza che si trasferisce in un'accademia tedesca e indaga su una serie di macabri omicidi. Suspiria è passato alla storia per le brillanti idee di Argento nella rappresentazione delle varie uccisioni, per la vibrante fotografia e per la sua inquietante colonna sonora.

Suspiria è anche il capitolo iniziale della trilogia delle Tre Madri, seguito da Inferno (1980) e La terza madre (2007).

Un remake di Suspiria è in cantiere dal 2008, con David Gordon Green inizialmente al timone del progetto, poi passato a Luca Guadagnino. Nel cast del film Chloe Grace Moretz, Dakota Johnson e Tilda Swinton.

"Ho visto il film, è il più spaventoso che abbia mai visto. Chiamami col tuo nome non ti prepara per questo ma mette in risalto le grandi qualità del regista".

Un elogio incredibile quello di Jessica Harper, che sostiene di trovare quindi più spaventoso questo film dell'originale di Argento. L'hype per il film è in crescita, soprattutto dopo l'anticipazione al CinemaCon, dov'è stata mostrata una sequenza che coinvolgeva il corpo di una ballerina attorcigliato fino alla rottura delle ossa. Una scena definita raccapricciante da alcuni presenti.

Suspiria rappresenta un grande cambiamento per Luca Guadagnino rispetto alle sue opere precedenti, ma il cineasta siciliano è un grande fan di Dario Argento e ha promesso che omaggerà il suo film ma si tratterà di qualcosa di diverso.