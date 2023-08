Jessica Chastain vorrebbe assolutamente il sequel di due film a cui ha partecipato

Jessica Chastain ha parlato della sua amicizia con Oscar Isaac. La famosa attrice ha anche rivelato che vorrebbe realizzare dei sequel per due film a cui ha partecipato.

L'artista vorrebbe infatti un sequel di 1981: Indagine a New York. La Chastain ha dichiarato che il seguito del thriller del 2014 è un progetto per il quale sta aspettando impazientemente una sceneggiatura:

"È così, questa è una sceneggiatura che sto aspettando venga scritta. Sto aspettando. È una storia sul capitalismo che usa questa famiglia. quando l'ho incontrato per la prima volta (J.C Chandor, il regista) mi ha proposto questa idea e penso che sia fantastica, quindi sto attendendo. Sto solo attendendo di ricevere una sceneggiatura".

La star di hollywood ha anche detto che le piacerebbe rivisitare The Help. L'attrice ha detto che tra tutti i personaggi che ha interpretato, uno a cui pensa "continuamente" e che vorrebbe poter interpretare di nuovo è Celia Foote. L’interprete ha persino un'idea su come potrebbe essere un sequel di The Help, incentrato sul suo personaggio e su quello di Minny di Octavia Spencer.

"Sapete a chi penso sempre e vorrei poterla interpretare (di nuovo)? Celia Foote. Voglio vedere cosa succede a Celia e Minny. Lo sappiamo, hanno vissuto insieme e hanno cresciuto il bambino unite, erano migliori amiche. Quanto sarebbe bello questo film? L'ho amata e mi sono potuta divertire un po’".

L’ultimo film di Jessica Chastain è stato The Good Nurse (qui potete trovare la nostra recensione di The Good Nurse) per Netflix. E voi lo avete visto? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.