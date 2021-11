Jessica Chastain vince il Desert Palm Achievement Award al Palm Springs Film Festival

Jessica Chastain è la vincitrice di quest'anno del Desert Palm Achievement Award, conferito dal Palm Springs International Film Awards and Film Festival. Per la sua ultima fatica, The Eyes of Tammy Faye, Chastain si è trasformata nella telepredicatrice Tammy Faye Bakker, in una storia che racconta la sua vita singolare.

Il presidente del Festival, Harold Matzner, ha definito la sua interpretazione "brillante". Ha poi proseguito: "Jessica dimostra ancora una volta di avere un grande talento recitativo e canoro, abbracciando il trucco, le acconciature e lo stile di Tammy Faye. Per la sua incredibile interpretazione da Oscar, è nostro onore presentare il Desert Palm Achievement Award per l'attrice Jessica Chastain."

L'interprete di Tammy Faye ritirerà il premio nel corso della cerimonia di Gala al Festival, che a partire dal prossimo anno tornerà ad essere di persona al Palm Springs Convention Center. La cerimonia si svolgerà il 6 gennaio 2022. Non è la prima volta che Chastain si reca a Palm Springs per ricevere un premio. Nel 2018, infatti, ha vinto il Chairman's Award, mentre nel 2012 ha ottenuto uno Spotlight Award.

Jessica Chastain si unisce ai vincitori precedentemente annunciati di quest'anno, tra cui ci sono Jane Campion con l'Award per Regista dell'Anno, Penélope Cruz che ha vinto l'International Star Award, e Kristen Stewart, che ha ottenuto lo Spotlight Award.

Intanto vi lasciamo con il trailer di The Eyes of Tammy Faye