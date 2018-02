Jessica Chastain ufficialmente in trattative per It: Capitolo Due

Uno dei casting più fortemente voluti daipotrebbe avverarsi:conferma che l'attrice(prossimamente la vedremo in) è attualmente in trattative per entrare nel cast di It: Capitolo Due , le cui riprese partiranno prossimamente.

L'attrice Jessica Chastain, se accetterà di partecipare alla pellicola, sarà la seconda volta che collaborerà con Andy Muschietti, con cui ha già lavorato nel 2013 nell'horror La Madre. Come ipotizzato dai fan, la Chastain interpreterebbe il personaggio di Beverly, interpretata dalla giovane Sophia Lillis nel primo capitolo uscito a settembre in Italia.

It: Capitolo Due sarà scritto da Gary Dauberman e diretto nuovamente da Muschietti dopo l'incredibile successo del primo episodio. Bill Skarsgård è l'unico attore confermato a tornare nel ruolo di Pennywise. La Warner Bros. Pictures ha fissato la data di uscita di questo nuovo capitolo il 6 settembre 2019.

L'attrice aveva espresso interesse nell'interpretare il personaggio di Bev in un'intervista rilasciata a novembre: "Beh sapete adoro Andy e Barbara Muschietti, ho lavorato con loro al film in cui hanno debuttato, La Madre. Era il loro primo film. E Barbara è una delle mie migliori amiche... ascoltate, ovviamente voglio lavorare... sono amici. Sono come una famiglia. Vorrei far parte di qualsiasi cosa a cui lavorano, quindi spero che possa capitare"