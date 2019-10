Jessica Chastain svela il sanguinoso dietro le quinte di IT - Capitolo 2, ecco il video

Ricordate il momento di IT - Capitolo 2 che Jessica Chastain ha definito come "la scena con più litri di sangue mai girata"? Ora l'attrice ha pubblicato su Instagram un video le quinte che... potrebbe darle ragione.

Nella parte finale del film la sua Beverly è costretta ad affrontare ancora una volta il suo passato mentre si ritrova chiusa all'interno di un bagno (letteralmente) di sangue. Ricoperta da capo a piedi, Bev deve vedersela nuovamente con la violenza del padre e dei bulli che la perseguitavano quando era ancora a Derry.

Come potete vedere in calce alla notizia, per girare la scena la Chastain ha dovuto fare un vero e proprio bagno di sangue finto (e freddo, come dice all'interno del video). "'Diventa un'attrice' dicevano. 'Sarà glamour', dicevano" ha commentato la Chastain.

IT - Capitolo 2 ha concluso la storia tratta dal romanzo di Stephen King e iniziata con il film di Muschietti uscito nel 2017, ma secondo Bill Skarsgard, interprete di Pennywise, starebbero "galleggiando" delle idee per proseguire la saga con prequel inedito.

Vi piacerebbe vedere un altro film del franchise? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per ulteriori approfondimenti, potete leggere la nostra recensione di IT - Capitolo 2 e il nostro confronto tra il Club dei Perdenti prima e dopo il ritorno a Derry.