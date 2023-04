Jessica Chastain, la star spiega perché ha rifiutato l'autografo sul libro di un fan

Pochi giorni fa è circolato un video nel quale una donna chiedeva a Jessica Chastain di firmarle una copia del romanzo di Taylor Jenkins Reid, I sette mariti di Evelyn Hugo, fuori da un teatro a New York. Una richiesta negata dall'attrice e star di Zero Dark Thirty. Il motivo del rifiuto l'ha spiegato proprio Chastain in un'intervista.

"Non voglio firmarlo semplicemente perché non lo faccio" ha dichiarato l'attrice nel video, prima di fermarsi e scattare una foto con la fan.

Gli spettatori hanno ipotizzato che l'attrice si riferisse ad un eventuale rifiuto di interpretare Celia St. James nell'imminente adattamento targato Netflix.



Jessica Chastain - che ha dichiarato nel 2022 quanto sia stato strano ricevere l'Oscar dopo Will Smith - ha chiarito sui social il motivo del suo 'no':"Mi è stato chiesto più volte dai fan di firmare libri a cui non sono legata contrattualmente. Poiché mi sembra sbagliato, come se mi stessi prendendo il merito del lavoro di qualcun altro, dirò che non lo posso firmare perché non lo sto facendo. Ciò non significa che io abbia letto una brutta sceneggiatura. So quanti di voi siano entusiasti degli adattamenti. Per favore, non leggete troppo in un video. Ci sono notizie sul niente. Tranne che sarò sul palco fino al 10 giugno. Spero di vedervi" ha dichiarato Chastain.



L'attrice in questo periodo è impegnata a Broadway nella pièce A Doll's House all'Hudson Theatre. Lo scorso ottobre l'attrice si disse rammaricata per non aver mai detto grazie a Robin Williams, che aiutò Chastain economicamente all'inizio della sua carriera.