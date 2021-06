Jessica Chastain, la star è irriconoscibile nelle nuove foto dal set del nuovo film

Dopo aver recitato nello spy thriller Ava su Netflix, Jessica Chastain è attualmente impegnata sul set di The Eyes of Tammy Faye, di cui è anche produttrice. Il film è basato sulla vera storia dell'ascesa e della caduta della telepredicatrice Tammy Faye Bakker, popolarissima tra gli anni '70 e '80.

Insieme al suo primo marito, Jim Bakker interpretato da Andrew Garfield, Tammy Faye Bakker (morta nel 2007) aveva messo su un vero e proprio impero, poi disgregatosi a causa di problemi finanziari e per le accuse di molestie sessuali che coinvolsero Jim.

Sembra che Jessica Chastain, affascinata dalla vicenda, abbia fatto ricerche per oltre dieci anni per prepararsi al ruolo. Anche la trasformazione fisica non è affatto facile: a quanto pare, per trasformare l'attrice in Tammy sono necessarie quasi quattro ore di trucco, al termine delle quali risulta in effetti irriconoscibile. Possiamo averne una dimostrazione grazie ad alcune foto di scena visibili in calce alla notizia, in cui compare anche Andrew Garfield.

"Ero completamente sbalordita da lei e dalla sua storia" ha raccontato Jessica Chastain presentando The Eyes of Tammy Faye a People. "La cosa che ho amato di più di Tammy è la sua capacità di amare. Sapeva cosa si prova a non sentirsi importante e non voleva che nessuno si sentisse così. La gente la trasformava sempre in un clown e la puniva per gli errori di suo marito, cosa di cui da sempre nel corso della storia le donne sono vittime, espiando i peccati degli uomini."