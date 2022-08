Jessica Chastain, la star de Il Debito:'La prima della mia famiglia non incinta a 17 anni'

Questa sera Jessica Chastain torna in tv con Il Debito, il film del 2010 diretto da John Madden ma, nonostante la vittoria di un Oscar, l'attrice non dimentica mai le sue origini e in un'intervista al Times ha rivelato di essere la prima della sua famiglia a non restare incinta a 17 anni.

"Sono la prima persona della mia famiglia a non essere rimasta incinta a 17 anni. L'uso della pillola anticoncezionale ha avuto un grande impatto sulla mia vita perché mi ha dato la possibilità di scegliere".

Parlando della sua infanzia difficile vissuta con una madre single e ben 4 fratelli ha poi aggiunto: "Ho una vena ribelle perché sono cresciuta con molto risentimento, perché non avevamo cose, come nemmeno il cibo e queste cose ti segnano da bambina. Quando le persone mi vedono, penso che si aspettino una storia diversa da quella che ho io ma non è così".

Inoltre, Jessica Chastain ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno creduto in lei sin da piccola, permettendole di frequentare una scuola di recitazione che altrimenti non avrebbe potuto permettersi: "Non c'era modo che la mia famiglia potesse permettersela. C'erano persone che vedevano che stavo lottando da bambina e mi hanno aiutato. Ed è per questo che sono arrivata dove sono ora".

Ora Jessica Chastain è una donna in carriera sposata con un uomo italiano di nobili origini. Insomma, l'attrice sembra aver proprio riscritto il suo destino.