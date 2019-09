Jessica Chastain e Sophia Lillis spiegano perché non ci sarà un terzo capitolo di IT

IT: Capitolo Due arriverà nelle sale italiane giovedì e concluderà l'adattamento cinematografico del celebre romanzo di Stephen King. Dato il successo strepitoso del franchise sinora molti appassionati hanno iniziato a chiedersi se Capitolo Due sarà davvero l'ultima avventura a Derry del Club dei Perdenti contro Pennywise.

In una recente intervista rilasciata a Variety, alle due interpreti di Beverly Marsh, Jessica Chastain e Sophia Lillis, è stato chiesto se Pennywise morirà davvero al termine di IT: Capitolo Due e se questa eventualità potesse giustificare un terzo film del franchise:"Si tratta di uno spoiler! Mi stai chiedendo se ci sarà un IT 3? No, non lo è" ha spiegato Jessica Chastain.

"Non credo che ci sarà" ha aggiunto Sophia Lillis. Jessica Chastain poi ha precisato:"O se ci sarà non ci sarà con me o con Andy Muschietti. Perché Stephen King non ha scritto un IT 3. Il libro è finito...Se deciderà di scrivere un altro capitolo, fantastico. Ma molto probabilmente saranno altri ventisette anni dopo, quindi ci sarà un'altra attrice".



Alle due attrici è stato quindi chiesto chi dovrebbe interpretare Bev in un ipotetico film ambientato altri ventisette anni dopo - come già fatto dagli altri attori in un video sulle possibili scelte di casting:"Susan Sarandon? Sissi Spacek?...è davvero fantastica" ha affermato Chastain.

Queste dichiarazioni sembrano confermare ciò che venne precedentemente affermato dal team creativo della produzione.

"Le scene post-credit della Marvel solitamente hanno una funzione ben distinta, che è quella di stuzzicare la gente sul prossimo film. Ma si, l'idea è quella che si sia concluso" ha spiegato Andy Muschietti.

"Sono sicuro che ci sia un interesse per un sequel o uno spin-off ma devo dire che vogliamo essere rispettosi del materiale del libro" ha aggiunto lo sceneggiatore Gary Dauberman "Penso che ci sia spazio per costruire una mitologia di IT ma non penso ci siano piani al riguardo".

Andy Muschietti aveva affermato di non escludere un film spin-off su Pennywise.