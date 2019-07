Jessica Chastain e Sebastian Stan brindano insieme la vittoria USA ai Mondiali femminili

Jessica Chastain e Sebastain Stan hanno condito la serata di ieri sui social network postando immagini che li ritraevano insieme per festeggiare la vittoria degli Stati Uniti nella finale di Coppa del mondo ai Mondiali di calcio femminile.

La grande finale ha segnato infatti la vittoria per 2-0 degli Stati Uniti sulla rivale Olanda, e i due attori sono accorsi allo stadio di Décines-Charpieu prendendosi così una pausa dalle riprese del film che stanno attualmente girando insieme: stiamo parlando del thriller di spionaggio 355 diretto da Simon Kinberg, le cui riprese si stanno svolgendo in questi giorni e che porteranno il cast tra Londra, Parigi e il Marocco.

Nelle immagini postate su Instagram sia da Stan che dalla Chastain possiamo vedere i due intenti a dipingersi il volto con i colori sinbolo del loro Paese, ovvero il rosso e il blu, più il video del rigore che ha aperto le marcature a favore degli Stati Uniti ieri pomeriggio. Insieme a loro c'era anche un'altra co-star di 355, ovvero Edgar Ramirez, amico di lunga data della Chastain tra l'altro.

355 è descritto come uno spy-thriller che ha per protagoniste un gruppo di donne provenienti da agenzie di spionaggio di tutto il mondo, che si riuniscono per affrontare una minaccia globale. La loro squadra prende il nome in codice dall’Agente 355, la storica prima spia di sesso femminile della Rivoluzione americana. Il progetto del film è stato presentato a Cannes lo scorso anno, dove ha incuriosito molti addetti ai lavori. La Universal si è aggiudicata i diritti di distribuzione negli Stati Uniti. La sceneggiatura è scritta da Theresa Rebeck.

Del cast fanno parte anche Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Fan Bingbing. La Chastain e Kinberg sono alla seconda collaborazione consecutiva dopo quella in X-Men: Dark Phoenix.