Jessica Chastain rammaricata:'Non ho mai ringraziato di persona Robin Williams'

Nella formazione di una delle star di Hollywood, Jessica Chastain, è stato fondamentale l'apporto di un attore straordinario come Robin Williams. Il supporto economico della star di L'attimo fuggente per gli studi, ha permesso a Chastain di frequentare una delle istituzioni più rinomate nell'ambito delle arti performative.

Tuttavia, Chastain è rammaricata per non aver mai ringraziato personalmente Williams:"Che essere umano incredibile. La borsa di studio è un problema grosso, sono stata la prima persona della mia famiglia ad andare al college, ha pagato tutta la mia istruzione, ha pagato per permettermi di tornare a casa a Natale e vedere la mia famiglia, ha pagato per i miei libri, il mio appartamento, tutto. Ogni anno scrivevo una lettera per ringraziarlo. Ma non l'ho mai incontrato".



Un giorno l'attrice premio Oscar per Gli occhi di Tammy Faye, lo vide mentre pranzava in un bar di Los Angeles ma non si avvicinò:"Me ne pento sempre. Perché non ho avuto l'opportunità d'incontrarlo. Ogni volta che qualcuno mi si avvicina dico sempre 'Grazie per essere venuto perché mi è successo una volta, dove ho avuto l'opportunità di incontrare qualcuno con cui volevo davvero parlare e non l'ho fatto'. Ogni volta che qualcuno si avvicina a me sono così felice di salutarlo. È una grande lezione" ha concluso Chastain.



Robin Williams è scomparso all'età di 63 anni nell'agosto 2014. Da anni Jessica Chastain racconta il suo trascorso alla Juilliard School, una delle più importanti e costose scuole d'arte degli USA, grazie al supporto di Williams.